وزير خارجية مالطا يجدد دعم بلاده لجهود إجراء الانتخابات في ليبيا

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جددت مالطا عبر وزير خارجيتها، اليوم الثلاثاء، دعمها الكامل للجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في ليبيا وفق قوانين عادلة وإنهاء المراحل الانتقالية.

وأكد وزير الخارجية المالطية، إيان بورج، خلال لقائه مع رئيس حكومة الوحدة في طرابلس دعم بلاده للجهود المبذولة في سبيل إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة وإنهاء المراحل الانتقالية.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات، خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية ومجال الطاقة.

وتركز الحديث خلال اللقاء اليوم الثلاثاء في طرابلس بحضور وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، حول ملفات مكافحة الهجرة غير النظامية، ودعم جهود اللجان المشتركة في مجال الطاقات البديلة، وفق ما ذكر مكتب رئيس حكومة الوحدة.