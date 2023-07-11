اليسير: السيادة منتهكة والجهة التي تتحكم بالمصرف المركزي تابعة لدولة أجنبية

ليبيا – سلط عضو المؤتمر الوطني العام عبد المنعم اليسير، على التقارب الحاصل بين مجلسي النواب والدولة وما تبحث عنه البعثة الأممية في ظل عدم مباركاتها لهذا التوافق وسعيها لمعالجة بعض النقاط الخلافية فيما يتعلق بمشاورات لجنة 6+6.

اليسير قال خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على فناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إنه يجب عدم الانجرار وراء ما يحدث لأنه نفس المسرحية والدائرة المفرغة المستمرة وذات الممثلين والمخرج والسيناريو يعاد بالتالي لا يجب تصديق المسرحية.

ورأى أن البعثة الأممية ليس لها قدرة حقيقية على الأرض بل هي تضيع الوقت فقط لأنه لو كان لديها مصداقية وقدرات لاستمر عبد الله باتيلي بتنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار الذي في لقاء 5+5 الجميع يعرف أن من يتصدر المشهد الاغلب ليس سياسيين وإداريين بدليل أن رئيس الحكومة نفسه جاء بالرشوة وفقاً لقوله.

وأردف: “نفس الحديث نستمر به تكراراً، 7 مليون ليبي ومن يسيطر على المشهد لا يتعدون الآلاف. في ظل الظروف غير الطبيعية والسيئة الموجودة والمعروف والواضح لليبيين حالة الفساد والنهب في ليبيا كل المحاولات ربما تؤتي بعض من تحسن الوضع المالي للمواطن ولكن المؤسف أن السيادة منتهكة والجهة التي تتحكم في مصرف ليبيا المركزي تابعة لدولة اجنبية ولا يخفى على الليبيين وجود القوات التركية”.

وأشار إلى أن مجلسي النواب والدولة عبارة عن مسرحية أخرى وحتى بعض من يسمون أنفسهم الآن أعضاء مجلس نواب أغلبهم لم يتم انتخابهم في عام 2014.

وأكمل حديثة: “موضوع الأمر الواقع حتى تركيا بعد 10 سنوات سنقول لها أمر واقع إن استمرينا في نفس الوضع المجهول هذا. الأمر الواقع مبني على كذب وباطل لماذا نصدقه نحن نتمسك بالثوابت التي تربينا عليها والحق ونقف معه لا يحدث فينا هذا كله، وجود الدبيبة باطل كيف نرضى بحكومة جاءت عن طريق الرشاوي وساكتين عليها! هل سنستمر نشرعن في الباطل مجرد أن نتعامل معه نقول هذا واقع وطبيعي؟ وكما فعلوا عام 2014 قالوا استلام وتسليم الليبيين 7 مليون لماذا لم يخرجوا؟ من رفع السلاح وفرض نفسه علينا من أنتم ومن أين أتيتم؟ يجب أن نقف كرجل واحد ومع الحق وإلا لن تقوم لنا قائمة”.

وأكد في نهاية تصريحه أن المواطن يعول على نفسه كما عول جده ومن سبقه ومن وقف للمستعمر العثماني والإيطالي وضحى من أجل حريته وكرامته وإن لم يريد التعويل على نفسه ليقرأ على نفسه السلام بحسب تعبيره.