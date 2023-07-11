روسيا تحذر: ليبيا قد تكون معبراً لسلاح الحرب الأوكرانية إلى أفريقيا

حذر سفير روسيا لدى ليبيا أيدار أغانين من تهريب الأسلحة المستخدمة خلال الحرب في أوكرانيا إلى أفريقيا، عبر ليبيا، واستخدتمها كمعبر.

وقال أغانين في تصريح إلى وكالة تاس الروسية، اليوم الثلاثاء: “أصبح انتشار الأسلحة النارية من أوكرانيا موضوعا ساخنا اليوم”.

وأضاف: “تلك الأسلحة تظهر في بعض الدول حاليا، ويمكن أن تقع في أيدي المجموعات المتطرفة والإرهابية”.

ولفت إلى أن ليبيا خلال فترة الفوضى وغياب سيطرة الدولة كانت معبرا للأسلحة إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وأشار أن قوات الأمن الليبية والسلطات المختصة أصبحت أقوى بشكل ملحوظ، وتُظهر إصرارا كبيرا على وقف الأنشطة الإجرامية عبر الحدود.

وتابع أن موسكو ترى آفاقا جيدة لعمل شركات النفط الروسية في ليبيا، بالإضافة إلى عملها على بدء تفعيل العلاقات في مجالات التعليم والطب والتجارة وإمدادات الحبوب والزيوت النباتية، لافتاً إلى إعلان شركة تاتنفت الروسية في العاشر من مايو اكتشافا نفطيا جديدا في حوض غدامس.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: “لم يستقر الوضع بشكل كامل في جميع أنحاء ليبيا. لكننا نأمل أن يتغير كل شىء في المستقبل القريب نحو الأفضل..

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وعبر أغانين عن اهتمام موسكو بتعزيز التعاون مع ليبيا في مجالات التعليم والطب والتجارة، وقبل كل شىء تصدير محاصيل الحبوب والزيوت النباتية إليها.