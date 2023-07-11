“الدبيبة” يبحث التعاون المشترك مع وزير الخارجية المالطي

الوطن| متابعات

استقبل رئيس الوزراء الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة صباح اليوم الثلاثاء وزير الخارجية المالطي إيان بورج والوفد المرافق له في ديوان رئاسة الوزراء، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المنتهية نجلاء المنقوش ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء.

وبحث الطرفان تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، خاصة في ملفات مكافحة الهجرة غير النظامية، ودعم جهود اللجان المشتركة في مجال الطاقات البديلة.

وأكد بورج دعم بلاده للجهود المبذولة في سبيل إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة وإنهاء المراحل الانتقالية، مشيدا بالاستقرار الذي تشهده ليبيا .