 محمد الحنيش: قرار الرئاسي تشكيل لجنة مالية عليا ليس من اختصاصه

أكد عضو مجلس النواب، محمد الحنيش، أن “قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة مالية عليا ليس من صلاحياته ولا اختصاصه.

وقال الحنيش في تصريح صحفي، إن “هذا القرار من اختصاص الأجهزة الرقابية، ولا داعي له في ظل وجودها وعملها”.

وتابع أن “قرارات إنشاء محكمة دستورية، وتغيير رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبثية وغير مسؤولة، ويجب سحبها”.

وأردف الحنيش أن “جميع القرارات المخالفة للقوانين الداخلية لمجلس النواب باطلة، ولابد من سحبها”.

وختم موضحًا أن “كل القرارات الصادرة من الحكومتين الغرض والقصد منها المساومة سياسيًا، نتيجة انقسام المؤسسات والحكومات”.