السايح وسفير روسيا يبحثان مستجدات العمليات الانتخابية في ليبيا

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بحث رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى ليبيا، حيدر رشيد، آخر مستجدات العمليات الانتخابية، واستعدادات المفوضية لتنفيذها.

وقالت المفوضية، إن الطرفات تناولا خلال المباحثات ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

وقالت المفوضية إن زيارة السفير الروسي لمقرها تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للعملية الانتخابية في ليبيا.

وأضافت، كما تمّ استعراض سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقا للمعايير الدولية.

وقالت المفوضية، إن السفير الروسي أكد على دعم بلاده لجهود المفوضية في سبيل إنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعبر عن إرادة الناخب الليبي وتطلعاته نحو السلم والاستقرار.