حادثة إطلاق نار في المتوسط تثير غضب منظمات الإنقاذ

استنكرت منظمة “إس أو إس ميديتيريان” غير الحكومية والاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر إطلاق خفر السواحل الليبيين النار على المنقذين والمهاجرين خلال عملية إنقاذ في المتوسط.

وقالت المنظمة في بيان مشترك مع جمعيات الصليب الأحمر إن الواقعة جرت خلال الاستجابة إلى نداء استغاثة لمركب صغير يواجه صعوبات في المياه الإقليمية الدولية قبالة السواحل الليبية، بإطلاق خفر السواحل الليبي لأعيرة نارية على بعد أقل من 100 متر من فريق الإنقاذ والناجين وقد كان من بينهم امرأة و5 أطفال غير مصحوبين بذويهم كانوا يحاولون العودة إلى “أوشن فايكنغ”.

وأضافت المنظمتان أن حالة إطلاق النار تسببت في انحراف القاربين بعد إنقاذ قرابة الـ11 مهاجرا غير نظامي وتعرض بعضهم لصدمة جراء الواقعة.

وتعد الحادثة وفقا لمنظمة “إس أو إس” هي الثالثة منذ مطلع العام الحالي التي يتعرض فيها خفر السواحل الليبيون لطاقم “إس أو إس ميديتريان” بالتهديد والترهيب والاعتداء.

المصدر: وكالة فرانس برس

