رئيس حكومة الوحدة الليبية يبحث مع وزير خارجية مالطا سبل تعزيز العلاقات

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، صباح اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية المالطي “إيان بورج” والوفد المرافق له في ديوان رئاسة الوزراء.

وحضر اللقاء، وزير الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء.

وبحث الطرفان تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، خاصة في ملفات مكافحة الهجرة غير النظامية، ودعم جهود اللجان المشتركة في مجال الطاقات البديلة.

وأكد بورج دعم بلاده للجهود المبذولة في سبيل إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة وإنهاء المراحل الانتقالية.