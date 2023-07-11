شرطة الصابري تلقي القبض على شخص سرق منزلاً في منطقة اللثامة

الوطن| رصد

القى أعضاء التحريات في مركز شرطة الصابري القبض على شخص قام بسرقة محتويات منزل بمنطقة اللثامة بما فيها لحوم العيد المتواجدة بالثلاجة.

وجاء ذلك استجابةً لشكوى مواطن تقدم بها إلى مركز شرطة الصابري مفادها سرقة محتويات منزله وهي عبارة عن غاز طهي ومروحة وهاتف محمول ومبلغ 600 دينار وأفاد بأن لديه شك بأحد الأشخاص من جيرانه.

وبعد البلاغ، أصدر رئيس المركز المقدم فرج العشيبي تعليماته بالبحث والتحري وجمع المعلومات عن المطلوبين، وتم انتقال أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة بمنطقة اللثامة، حيث أسفرت جهود التحريات عن تحديد هوية الفاعل، حيث ظهر أنه نفس الشخص الذي أفاد المواطن بأن لديه شكوك حوله.

وباشر أعضاء التحري بالبحث، حيث تم تحديد مكانه كونه من ذوي السوابق وسبق أن سُجن في قضايا سابقة وقضى مدت عقوبته بالسجن وخرج منذ أسبوعين فقط، وتم إعداد كمين محكم له وضبطه.

وبالتحقيق مع المتهم، تبين أنه يدعى “م.ر.ع” من مواليد 1997، حيث اعترف بما نسب إليه وأحيل إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.