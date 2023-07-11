الدبيبة يبحث مع وزير الخارجية المالطي التعاون في الطاقات البديلة

استقبل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، وزير الخارجية المالطي “إيان بورج” والوفد المرافق له، بحضور وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش، ووزير شؤون ديوان مجلس وزرائه عادل جمعة.

وأوضحت صفحة حكومة الدبيية على فيسبوك في بيان، أن خلال اللقاء تم بحث “تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، خاصة في ملفات مكافحة الهجرة غير النظامية، ودعم جهود اللجان المشتركة في مجال الطاقات البديلة”.

ومن جابنه أكد الوزير الماطلي؛ “دعم بلاده للجهود المبذولة في سبيل إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة وإنهاء المراحل الانتقالية”.