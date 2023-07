انتشال جثة مجهولة من مقبرة اكتشفت أمس في ترهونة

أعلن الناطق باسم هيئة البحث والتعرف على المفقودين “عبد العزيز الجعفري” انتشال فرق الهيئة لجثة واحدة من مقبرة اكتشفت الاثنين في مدينة ترهونة.

وأضاف “الجعفري” في تصريح للأحرار أن الجثة عثر عليها في مقبرة بطريق “سالم بن علي”، مشيرا إلى نقلها إلى إدارة الطب الشرعي لأخذ العينات ونقلها بعد ذلك إلى إدارة المختبرات.

وكانت الهيئة انتشلت في مارس من العام الجاري 3 جثث مجهولة الهوية من موقعي طريق سالم بن علي وطريق الساقية، ليصل إجمالي الجثث التي قضت على يد مليشيا الكاني التابعة لحفتر، والتي انتشلت من مقابر جماعية وفردية إلى 334 جثة مجهولة الهوية.

المصدر: ليبيا الأحرار + هيئة البحث عن المفقودين

