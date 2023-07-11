شوبار: الانسداد واضح والخلافات حول قوانين الانتخابات واضحة

قال محمد شوبار المتحدث الرسمي باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية إنه في الإحاطة الأخيرة التي قدمها عبدالله باتيلي المبعوث الأممي لحل الأزمة الليبية أمام مجلس الأمن الدولي حث مجلسي الدولة والنواب على ضرورة بذل المزيد من الجهد لصياغة قوانين إنتخابية قابلة للتنفيذ وذكر في إحاطته القضايا الأربعة التي لازالت محل خلاف للوصول إلى توافق والتي تتعلق بشروط الترشح لرئاسة الدولة والأحكام التي تنص على جولة ثانية للإنتخابات الرئاسية مهما كانت نتائج الجولة الأولى والأحكام التي تنص على عدم إجراء إنتخابات برلمانية في حال فشل الجولة الأولى للإنتخابات الرئاسية .

وأشار شوبار في تصريحات صحفية أنه بهذا الكم من الخلافات حول نتائج لجنة 6+6 لا أعتقد أن عقد جلسة مرتقبة للبرلمان الليبي ستأتي بجديد فالخلافات هائلة والانسداد بات واضحا مضيفا أن ما نتمناه هو الوصول إلى توافق حتى يتمكن الليبيون من العودة إلى صندوق الاقتراع من جديد خاصة ونحن نترقب قيام المبعوث الأممي السيد عبدالله باثيلي بعملية دبلوماسية مكوكية تنطلق قريبا وسننتظر ماسينتج عنها من مستجدات .