بن قدارة يجتمع مع لجنة الاستثمار لبحث الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع ⁧‫النفط‬⁩ والغاز

ليبيا – عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بمكتبه في العاصمة طرابلس‬⁩ اجتماعاً مع لجنة الاستثمار بالمؤسسة.

‏وتركز الاجتماع على بحث الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع ⁧‫النفط‬⁩ والغاز في ⁧‫ليبيا‬⁩، وذلك بعد استقرار إنتاج النفط ورفع القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف.

‏كما تخلل الاجتماع استعراض الفرص المتاحة للاستثمار في القطاع النفطي والغازي في ليبيا، والتي تشهد تحسناً ملحوظاً بعد الاستقرار الأمني في البلاد وعودة إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية.

‏وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية استغلال هذه الفرص في تحسين الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية للقطاع النفط والغاز في البلاد.

‏وأشار بن قدارة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط مستعدة لتوفير كافة الدعم اللازم للشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار في ليبيا، وتقديم كافة المعلومات والبيانات الضرورية للمستثمرين.

‏وأكد على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسة والشركات العالمية في سبيل تحقيق مصالح الجميع وتنمية الاقتصاد الوطني حيث يأتي هذا التأكيد في إطار عمل المؤسسة على خطة رفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل.