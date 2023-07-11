ليبيا.. وفاة مواطنة بسبب طول الانتظار في معبر رأس اجدير الحدودي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، وفاة مواطنة ليبية نتيجة انتظارها ساعات طويلة داخل ممرات المسافرين في معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها تلقت بلاغاً يفيد بوفاة المواطنة فطيمة عمر مفتاح، البالغة 63 عاماً، داخل ممرات المسافرين في المعبر، أمس الإثنين، مقدمة التعازي لذويها.

وأضاف البيان: “بات لزاماً المضي في خطوط متوازية بين تقديم الخدمات وتسهيل انسياب حركتي الدخول والخروج، تماشيا مع توجيهات مجلس الوزراء بضرورة الابتعاد عن الجوانب النمطية في أداء الأعمال”.

وأكدت وزارة الداخلية عزمها تغيير الأطقم الأمنية، بما يعود على المواطنين بالرضا واكتساب ثقتنا، وذلك بتكليف أعضاء مدربين ومهنيين، ولديهم المقدرة على الرقي بالمنفذ، وفق البيان.

وأعلن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي إعادة تنظيم معبر رأس اجدير خلال الأسبوع الجاري، مضيفاً أن رجال الشرطة الحقيقيين سيؤمنون المنفذ، ويضبطون أوضاعه.

وقال إنه اتفق مع نظيره التونسي على عقد لقاء مشترك خلال الفترة المقبلة في المنفذ، وذلك في كلمته خلال مراسم تسليم سيارات مخصصة لمديريات أمن الجبل الغربي.

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وفق مقطع فيديو نشرته مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع فيسبوك، أوضح الطرابلسي أن وزارة الداخلية، بعد ضبط الأوضاع في منفذ رأس اجدير، ستتجه إلى منفذ غدامس الحدودي مع الجزائر من أجل تجهيزه، استعدادا لافتتاحه مجددا أمام التنقلات بين البلدين.