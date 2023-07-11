“السايح” يستقبل سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى ليبيا لبحث آخر مستجدات العمليات الانتخابية

استقبل رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات د. عماد السايح، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى ليبيا حيدر رشيد عبدالله اغانين والوفد المرافق له، وذلك بمقر المفوضية.

وبحث اللقاء آخر مستجدات العمليات الانتخابية، واستعدادات المفوضية ومستوى جاهزيتها لتنفيذها، وما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، كما استعرض سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقا للمعايير الدولية.

و أكد أغانين على دعم بلاده لجهود المفوضية في سبيل إنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعبر عن إرادة الناخب الليبي وتطلعاته نحو السلم والاستقرار.