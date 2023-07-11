مديرية أمن بنغازي: ضبط أحد مروجي الحشيش بسيدي خليفة 

أعلنت مديرية أمن بنغازي، قيام مركز شرطة سيدي خليفة، بضبط أحد مُروجي مادة الحشيش المخدرة على متن مركبة آلية نوع B.M.W وذلك خلال استيقاف أمني مُفاجئ.

وأوضحت مديرية الأمن، في بيان لها، أنه “تم استيقاف مركبة نوع بي ام دبليو اللون رصاصي تم الاشتباه بها وبتفتيش المركبة احترازياً تم العثور على قطعة بنية اللون من مادة الحشيش المخدرة ومبلغ مالي وقنينة سعة لتر بها مواد مُسكرة”.

وتابع البيان؛ “وعند محاولة ضبطه قائد المركبة قاوم رجال الأمن بشدة، وتم التعامل معه والانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ط.ع.أ من مواليد 1975”.

وختم البيان موضحًا أن المقبوض عليه؛ “اعترف بالإتجار وتعاطي المواد المخدرة وأُحيل إلى النيابة العامة موقوفاً بتُهمة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها ومُقاومة رجال الأمن”.