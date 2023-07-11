مجلس الدولة يعلن القبول المبدئي لمقترح خارطة الطريق بشأن القوانين الانتخابية

أعلن مجلس الدولة القبول المبدئي اليوم الثلاثاء بمقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة المعلقة الثامنة والثامنين لمجلس الدولة والتي عقدت بمقره في العاصمة طرابلس.

وبين المجتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال الجلسة مناقشة مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية، وتم القبول المبدئي بمقترح الخارطة مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة من الأعضاء.

وكانت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الدولة وضعت ملاحظاتها على مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية.