نورلاند: تشكيل اللجنة المالية العليا لمراقبة الإنفاق خطوة مهمة نحو التوزيع العادل للإيرادات العامة

ليبيا – وصف السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند تشكيل اللجنة المالية العليا لمراقبة الإنفاق بـ”الخطوة المهمة” نحو التوزيع العادل للإيرادات العامة وزيادة الشفافية المالية.

نورلاند وفي تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،طالب بأن تعود ثروة ليبيا بالفائدة على جميع الليبيين في جميع المناطق

وأضاف نورلاند:” نحن نقدر قيادة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة والقادة الليبيين من جميع أنحاء البلاد لدورهم في تشكيل اللجنة”.

نورلاند رأى أن إظهار الوحدة يشكل سابقة مهمة للحل السلمي للمظالم المشروعة ويظهر الالتزام بالاستقرار الضروري للانتخابات.