شرطة بوعطني تلقي القبض على شخص سرق 1000 دينار من محل زيوت السيارات

الوطن| رصد

ألقى أعضاء التحريات بمركز شرطة بوعطني، القبض على شخص قام بالدخول لمحل لبيع زيوت السيارات وقام بسرقة 1000 دينار من خزنة محل زيوت سيارات.

وجاء ذلك إستجابة لشكوى مواطن، تقدم بها إلى مركز شرطة بوعطني، مفادها قيام شخص مجهول بسرقة مبلغ مالي وقدره 1000 دينارمن خزنة المحل الخاص به اثناء انشغاله بتغيير زيوت السيارات.

وأضاف المواطن أن أكثر من مواطن قاموا بشراء الزيوت في نفس الوقت، مشيراً إلى اختفاء المبلغ المالي الذي احتفظ به لدفع ايجار المحل.

هذا وأصدر رئيس مركز شرطة بوعطني معتز زقلام، تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب.

وباشر أعضاء التحري بالبحث وجمع المعلومات في مكان الواقعة، حيث تم إعداد كمين محكم له، و تم التوصل لهوية الفاعل وتحديد محل سكنه بمنطقة بوعطني، وضبطه وبحوزته المبلغ المالي وغاز بريموس وكمبراسوري هواء وتم الإنتقال به إلى المركز.

ويذكر أنه يُدعى “ع.ع.ب” من مواليد 1970 وإعترف بسرقة المبلغ المالي وسرقة غاز بريموس وكمبراسوري هواء من محل آخر لبيع الموادالمنزلية.

هذا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.