قادربوه يتجول في مكاتب هيئة الرقابة الإدارية 

استهل رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه المدعوم من مليشيات مصراتة، زياراته الميدانية للإدارات العامة للهيئة ومكاتبها للوقوف على سير العمل بها.

أجرى “عبدالله قادربوه” صباح اليوم، زيارة ميدانية تفقدية لكل من الإدارة العامة للرقابة على قطاع الخارجية، ومكتبي التخطيط والتعاون الدولي بالهيئة، وذلك للوقوف من عين المكان على ما يواجهها من صعوبات وعراقيل قد تعيق أدائها لعملها على النحو المطلوب.

ووعد “قادربوه” -خلال جولته- الأعضاء والموظفين بتقديم الدعم الكامل للإدارات العامة والفرعية والمكاتب والفروع والمنافذ، وضمان البيئة المثلى التي تساعدها على الإضطلاع بكافة مهامها بمعدلات أداء عالية، بحسب بيانه.