تنويه هام بشأن اغلاق إحدى الطرق غداً في مصراتة

نوه مكتب المشروعات والشؤون الفنية بديوان بلدية مصراتة المواطنين بشأن اغلاق شارع طرابلس من الإشارة الضوئية (مركز مصـراتة الطبي) إلى الإشارة الضوئية للدائري الرابع (زريع).

وقال المكتب في بيان، أنه سيتم إغلاق شارع طرابلس من الإشارة الضوئية (مركز مصـراتة الطبي) إلى الإشارة الضوئية للدائري الرابع (زريع)، مضيفًا أنه سيتم اغلاق الطريق إعتباراً من يوم غدٍ الإربعاء 12 يوليو 2023م، من الساعة 08:00 ص وحتى الساعة 06:00م.

واضاف المكتب أن الاغلاق يأتي لأجل أعمال الصيانة المستهدف تنفيذهاً، وحرصاً على انسيابية الحركة المرورية.