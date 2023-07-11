السفير الليبي لـ “الرئيس الإيراني”: الأمة الليبية تدعم الثورة الإسلامية الإيرانية

زعم جمعة حسن فضیل السفير الليبي الجديد لدى إيران، أن “الأمة الليبية لطالما دعمت الثورة الإسلامية للأمة الإيرانية”.

جاء ذلك خلال استقبل رئيس دولة إيران، إبراهيم رئيسي، للسفير الليبي الجديد، معربًا عن أمله بأن تصاحب فترة مهمته تعميق العلاقات الثنائية.

ووصف السفير الليبي؛ العلاقات الليبية الإيرانية بأنها كانت دائمًا ودية وبناءة بعد انتصار ما وصفها بـ”الثورة الإسلامية”. لافتًا إلى أنه مع “إرساء الاستقرار والسلام في ليبيا ستتعزز هذه العلاقات بوتيرة أسرع”.

وأكد «جمعة حسن» أن “الدولتين المسلمتين ليبيا وإيران لديهما الكثير من القواسم المشتركة مع بعضهما البعض”، معربًا عن “امتنان الشعب الليبي لإيران الداعمة الحقيقية لحركة المقاومة” حسب زعمه.

وطالب السفير الليبي بتعزيز “التعاون التجاري والاقتصادي الجاد بين البلدين”.

ومن جانبه قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية، إن “مشاكل ليبيا وبعض الدول الإسلامية سببها الوجود والتدخل الأجنبي”.

وأعرب الرئيس الإيراني عن “أمله في أن يتخطى الشعب الليبي هذه المرحلة ويضع حدًا للتدخل الأجنبي في بلدهم بأسرع ما يمكن من خلال تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات وطنية وتشكيل حكومة شاملة واتخاذ خطوات أكبر نحو التقدم يومًا بعد يوم”.