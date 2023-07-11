باتيلي لـ السايح: القوانين الانتخابية يجب أن تكون قابلة للتطبيق وتحظى بموافقة جميع الأطراف الفاعلة

ليبيا – التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد اللهِ باتيلي، الإثنين ،رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح لمناقشة آخر التطورات في التحضير للانتخابات.

باتيلي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،قال :”اتفقنا على أن النقاط الخلافية المتبقية في مشاريع القوانين الانتخابية يجب معالجتها من خلال مقاربة بناءة وشاملة”.

وأشار إلى أن موقف الأمم المتحدة من مشاريع القوانين الانتخابية يؤكد على ضرورة أن تكون عملياً قابلة للتطبيق وأن تحظى بموافقة جميع الأطراف الفاعلين.

وأضاف :”ناقشنا كذلك أهمية إشراك جميع المؤسسات المعنية لضمان نزاهة العملية السياسية”.

وأكد باتيلي للسايح استمرار دعم الأمم المتحدة الفني للمفوضية،مشددا على ضرورة أن تعمل كافة الأطراف معًا لضمان إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في ليبيا تعكس إرادة الشعب.