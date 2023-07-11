ليبيا.. مجلس الدولة يعتمد خارطة طريق جديدة لإجراء الانتخابات

أعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، قبول مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية بشكل مبدئي.

ووفق بيان مقتضب صادر عن مكتب مجلس الدولة الإعلامي، جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الدولة لمناقشة مقترح خاص بهذه الخارطة، وذلك بمقره في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب إن الجلسة المعلقة الـ88 لمجلس الدولة أفضت إلى القبول المبدئي لمقترح الخارطة مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة من الأعضاء، دون أن يكشف مزيد التفاصيل حول هذه الملاحظات أو ما جرى خلال الجلسة.

والأربعاء الماضي، وضعت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للدولة ملاحظتها على مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية، تمهيدًا لإحالته وعرضه في الجلسة العادية المقبلة للمجلس.

وجاء ذلك بعد أيام من إعلان رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، إصدار مجلسي النواب والدولة خارطة طريق لإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن هذه الخارطة المرتقبة ستنبثق عنها حكومة جديدة وقوانين انتخابية.

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