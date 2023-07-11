السايح يبحث مع سفير روسيا الاتحادية بليبيا سبل دعم إنجاز الانتخابات

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى ليبيا، حيدر رشيد عبدالله اغانين والوفد المرافق له وذلك بمقر المفوضية.

وأوضح حساب مفوضية الانتخابات على فيسبوك، أن اللقاء تناول “بحث آخر مستجدات العمليات الانتخابية، واستعدادات المفوضية ومستوى جاهزيتها لتنفيذها”.

كما تناول اللقاء بحث “ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، وتم استعراض سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقا للمعايير الدولية”.

وخلال الزيارة التي تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للعملية الانتخابية في ليبيا، أكد (اغانين) على دعم بلاده لجهود المفوضية في سبيل إنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعبر عن إرادة الناخب الليبي وتطلعاته نحو السلم والاستقرار.