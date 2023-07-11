بليحق: تأجيل جلسة البرلمان إلى يوم الثلاثاء بعد القادم

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق تأجيل جلسة المجلس التي كانت مقررة اليوم إلى يوم الثلاثاء بعد القادم 25 يوليو 2023.م لمزيد من التشاور حول بنود جدول أعمال المجلس.

وكان من المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسة اليوم الثلاثاء المذكرة التي قدمها عدد من النواب اعتراضا على نتائج جلسة 26 يونيو الماضي والتي جرى خلالها إعفاء مسؤولين وتكليف آخرين.

يشار إلى أن جلسة مجلس النواب اليوم كانت معلقة منذ أمس الاثنين بعد قطع المجلس البث المباشر لجلسته إثر مشادة بين أعضاءه على خلفية قراءة رئيس المجلس عقيلة صالح بيانا لعدد من النواب يطالبون فيه بإلغاء جلسة الـ26 من يونيو وما نتج عنها من قرارات تضمنت إعفاء مسؤولين وتكليف آخرين.

وبدأت الجلسة بقراءة صالح رسالة من عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الذين قدموا مذكرة إلى رئيس مجلس النواب تطالبه بالتدخل العاجل واتخاذ قرارات واضحة وحاسمة في عديد من الأمور التي تسببت في إفشال عمل المجلس ويخرق بشكل واضح قواعد العمل البرلماني المنظم بالقانون رقم 4 لسنة 2014 الخاص بالنظام الداخلي لمجلس النواب بالاستناد إلى مطالبة عديد النواب في مناسبات عدة الالتزام بهذا القانون وإصلاح عمل المجلس بما يؤهله للاضطلاع بمهامه التشريعية والتمهيد لإنهاء المرحلة الانتقالية.

وأكد أعضاء مجلس النواب المتقدمين بالمذكرة مقاطعتهم حضور الجلسة إلى أن يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة المرتبطة بنظام عمل المجلس مبينا أن المطالب تتمثل في إلغاء اجتماع جلسة 26 يونيو وما ترتب عليها وأيضا تطبيق اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 4 لسنة 2014 الخاص بالنظام الداخلي بشأن الاتفاق بشكل نهائي وواضح على مواعيد عقد الجلسات وإبلاغ الأعضاء عن طريق المقرر أو ديوان المجلس.

وقاطع النواب رئيس المجلس معربين عن اعتراضهم ليرد عليهم بالقول نحن نستطيع اتخاذ قرارات حاسمة وأضاف أنه حتى وإن كنتم قررتم فإن المجلس يستطيع تغير كل شئ.

وصوت مجلس النواب في 26 يونيو على جملة من القرارات تتضمن إعفاء عدد من المسؤولين وتكليف آخرين حيث صوت بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وفقاً للقانون رقم 05 لسنة 2023.م.

كما صوت المجلس بالإجماع خلال جلسة رسمية مغلقة برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة على طلب مقدم من عدد من الأعضاء بإعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية كما صوت المجلس بالإجماع على اختيار خالد امراجع محمد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية.

وصوت المجلس بالإجماع على طلب مقدم من الأعضاء بإعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني، كما تم التصويت بالإجماع على اختيار مجلس إدارة برئاسة أحمد خليفة حمد ابريدان.