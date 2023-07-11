“السايح” يبحث مع سفير روسيا آخر مستجدات العمليات الانتخابية الليبية

استقبل رئيس مجلس إدارة مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى ليبيا، حيدر رشيد عبدالله اغانين والوفد المرافق له، بمقر المفوضية في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمفوضية إن اللقاء بحث آخر مستجدات العمليات الانتخابية، واستعدادات المفوضية ومستوى جاهزيتها لتنفيذها، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

كما استعرض السايح، مع السفير الروسي، سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقا للمعايير الدولية.

وخلال الزيارة التي تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للعملية الانتخابية في ليبيا، أكد السفير الروسي على دعم بلاده لجهود المفوضية في سبيل إنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعبر عن إرادة الناخب الليبي وتطلعاته نحو السلم والاستقرار.

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