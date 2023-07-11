ناجي مختار: خارطة الطريق الجديدة ليست ناضجة ولن تخدم مساعي حل الأزمة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ناجي مختار، أن “الخارطة الجديدة ليست ناضجة ولن تخدم المساعي لحل الأزمة وستزيد من تعقيد المشهد”

وقال ناجي، في تصريح صحفي، إنه انسحب من التصويت على مقترح الخارطة الجديد لأنه “سيعمق من الخلافات خاصة في المنطقة الغربية”.

وكان مجلس الدولة قد أقر في جلسة اليوم الثلاثاء، مقترح “خارطة طريق” بشأن المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية.

ونص المقترح على “تشكيل حكومة جديدة لتأمين وتنفيذ الانتخابات، وإجراء الانتخابات خلال 240 يوما من تاريخ إقرار القوانين الانتخابية”.