وفاة مواطنة في معبر رأس اجدير جراء “ساعات الانتظار الطويلة”

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عن وفاة المواطنة “افطيمة مفتاح” والتي تبلغ من العمر 63 عاما في معبر رأس اجدير.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن سبب الوفاة هو ساعات الانتظار الطويلة داخل ممرات المسافرين في المعبر، معربة عن تعازيها لأهل الفقيدة.

وأشارت الوزارة إلى عزمها تغيير الأطقم الأمنية وتكليف أعضاء مدربين يتمتعون بالمهنية المطلوبة لتحسين الخدمات في المعبر البري.

المصدر: وزارة الداخلية

