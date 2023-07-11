التعاون الخليجي وروسيا يؤكدان ضرورة إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

خلص الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في موسكو، وناقش عدة قضايا من بينها القضية الليبية إلى إصدار بيان مشترك.

وأكد الوزراء في البيان على أهمية الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

كما أكدوا على ضرورة ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، ودعوا إلى خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وأعلنوا دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، لمساعدة الأطراف الليبية للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

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