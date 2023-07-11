المفوضية: رباب حلب بحثت مع سفيرات التوعية الانتخابية خطط العمل والتطوير

عقدت عضو مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات، رباب حلب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع سفيرات التوعية الانتخابية، بحضور رئيسة قسم التوعية عائشة ثبوت، ومسؤولة وحدة دعم المرأة بمكتب سبها زينب مصباح، وممثلات عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك عبر تطبيق زوم.

وأوضحت المفوضية في بيان، إلى أن “الاجتماع بحث التحديات التي تواجه عمل السفيرات وسبل تذليل الصعوبات التي تواجه عملهن، وتقييم الاحتياجات التدريبية للسفيرات خلال المرحلة القادمة”.

وتابع البيان؛ أن “الاجتماع استعرض أبرز الأنشطة والفعاليات التوعوية التي نظمتها السفيرات ضمن نطاقهن الجغرافي، في سبيل توعية النساء من أجل تعزيز مشاركتهن في الانتخابات القادمة”.

وختم البيان موضحًا أن “الاجتماع أسفر على وضع جملة من التوصيات لتطوير خطط العمل وتفعيل دور السفيرات على الوجه الأمثل”.