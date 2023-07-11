سفيرة كندا: نعمل على أن يكون لنا وجود دائم في ليبيا

أكدت سفيرة كندا لدى ليبيا “إيزابيل سافارد” خلال لقائها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن فريق السفارة يعمل على أن يكون له وجود دائم في ليبيا، وتفعيل أوجه التعاون المستمر بين البلدين.

وأشارت سفيرة كندا خلال اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء بديوان مجلس الوزراء إلى دعم كندا للجهود الدولية لإنجاز الانتخابات في ليبيا.

ورحب الدبيبة بعودة العمل الدبلوماسي إلى السفارة الكندية، مشيرا إلى ضرورة العمل من العاصمة طرابلس كأغلب السفارات التي استأنفت أعمالها من داخل ليبيا، خاصة في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد.

وبحث اللقاء، أوجه التعاون بين البلدين في عدة مجالات، أهمها التعليم والصحة، وخلق شراكات تعاون في هذه الملفات.