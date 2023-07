بحث رئيس حكومة الوحدة “عبدالحميد الدبيبة” مع وزير الخارجية المالطي “إيان بورج” تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، خاصة في ملف مكافحة الهجرة غير النظامية.

وأكد “إيان بورج”، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، الثلاثاء، دعم بلاده للجهود المبذولة في سبيل إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة وإنهاء المراحل الانتقالية، مشيدا بالاستقرار الذي تشهده ليبيا في ظل حكومة الوحدة الوطنية.

شدّد الطرفان خلال لقائهما في العاصمة طرابلس بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي “نجلاء المنقوش” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء على ضرورة دعم جهود اللجان المشتركة في مجال الطاقات البديلة.

وكان رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” ونظيره المالطي “روبيرت أبيلا” وقّعا مذكرة تفاهم في يونيو الماضي بشأن التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي بين البلدين إلى جانب التطرق في مباحثات مثمرة في ملفي الطاقة والمواصلات، مرحبا بعقد مزيد من الشراكات بين البلدين.

وأكد “أبيلا” تطلع بلاده إلى المضي قدما في مشروع الربط الكهربائي، وأن تكون ليبيا على رأس قائمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، حاثا القطاع الخاص وقطاع الأعمال في البلدين إلى رفع مستوى الشراكات بينهما ويدعو في الوقت ذاته اللجنة الليبية المالطية المشتركة لقيادة هذا المسار.

المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية

The post ملفا الهجرة والطاقة يتصدران لقاء الدبيبة مع وزير خارجية مالطا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار