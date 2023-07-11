تسريب مستندات محضر لجنة تحقيق مع مصطفى قدارة تظهر فساداً بأرقام ضخمة

تداولت وسائل إعلام محلية تسريبات لمستندات محضر لجنة تحقيق مع مصطفى قدارة القائم بأعمال سفارة ليبيا في أوغندا قبل تعيينه في حكومة الدبيبة قائمًا بالأعمال في دولة تونس .

وفيما يلي أبرز ما ورد في المستندات: