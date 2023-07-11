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تسريب مستندات محضر لجنة تحقيق مع مصطفى قدارة تظهر فساداً بأرقام ضخمة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

تداولت وسائل إعلام محلية تسريبات لمستندات محضر لجنة تحقيق مع مصطفى قدارة القائم بأعمال سفارة ليبيا في أوغندا قبل تعيينه في حكومة الدبيبة قائمًا بالأعمال في دولة تونس .

وفيما يلي أبرز ما ورد في المستندات:

  • قدارة صرف مرتبات عالية لموظفين محليين بخلاف القانون
  • تعمد طلب تحويل 200 الف دولار بمراسلة خاطئة كمرتبات للعمالة المحلية رغم ان مرتبات بعضهم لا تتجاوز 200 دولار فقط .
  • لا يتابع ملف الاستثمارات الليبية في أوغندا التي تعاني من مشاكل منذ فترة ولم يقم بأي دور في ذلك .
  • حاول بيع و تخريد سيارات جديدة و اشترى سيارتين بقيمة 164 الف دولار بينما المسموح 60 ألف دولار
  • اتضح ان السيارتين موديل 2016 و ليس موديل 2018 حسب اتفاقه مع البائع ولم يخرد السيارات كما زعم .
  • صرف اكثر من 71 ألف دولار دون أن يقدم أي إيصالات مقابلة لها و اشترى هواتف غالية على حساب السفارة
  • صرف آلاف الدولارات مقابل زيارات و مؤتمرات حضرها في أوغندا ومقابل صيانة مبالغ فيها للسفارة وبعضها غير منفذ .
  • صرف آلاف الدولارات على انها مديونية لفندق و بمراجعة الفندق تبين ان الدين تمت تسويته منذ سنوات !
  • صرف آلاف الدولارات لموظفين على انها زيارة رسمية لتشاد و اتضح انهم صرفوا المبلغ في القاهرة !
  • صرف 3000 دولار كإعانة مالية لموظف اسمه جمال قدارة تربطه به صلة قرابة
  • صرف مبلغ 45 ألف دولار كزيارة رسمية لاثيوبيا منها 11 الف على الاكل و الاعاشة !
  • صرفه مبالغ دورية كفواتير تشغيل بيت الضيافة التابع للسفارة في أوغندا رغم انه مقفل و متهالك .
  • أوصت اللجنة بعدم امتلاك قدارة أي خبرة إدارية وطلبت إحالته للتأديب و أكدت وجود تضارب في مستندات سيرته الذاتية ( شبهة تزوير مؤهل ) .
  • اوصت اللجنة باسترجاع ما قام قدارة بصرفه بالمخالفة للقانون وازاحته من منصب قائم بالأعمال في اوغندا و لكن تم تعيينه قائماً للأعمال في دولة تونس.
    المصدر:صحيفة المرصد

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