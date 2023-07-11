تسريب مستندات محضر لجنة تحقيق مع مصطفى قدارة تظهر فساداً بأرقام ضخمة

تداولت وسائل إعلام محلية تسريبات لمستندات محضر لجنة تحقيق مع مصطفى قدارة القائم بأعمال سفارة ليبيا في أوغندا قبل تعيينه في حكومة الدبيبة قائمًا بالأعمال في دولة تونس .
وفيما يلي أبرز ما ورد في المستندات:
- قدارة صرف مرتبات عالية لموظفين محليين بخلاف القانون
- تعمد طلب تحويل 200 الف دولار بمراسلة خاطئة كمرتبات للعمالة المحلية رغم ان مرتبات بعضهم لا تتجاوز 200 دولار فقط .
- لا يتابع ملف الاستثمارات الليبية في أوغندا التي تعاني من مشاكل منذ فترة ولم يقم بأي دور في ذلك .
- حاول بيع و تخريد سيارات جديدة و اشترى سيارتين بقيمة 164 الف دولار بينما المسموح 60 ألف دولار
- اتضح ان السيارتين موديل 2016 و ليس موديل 2018 حسب اتفاقه مع البائع ولم يخرد السيارات كما زعم .
- صرف اكثر من 71 ألف دولار دون أن يقدم أي إيصالات مقابلة لها و اشترى هواتف غالية على حساب السفارة
- صرف آلاف الدولارات مقابل زيارات و مؤتمرات حضرها في أوغندا ومقابل صيانة مبالغ فيها للسفارة وبعضها غير منفذ .
- صرف آلاف الدولارات على انها مديونية لفندق و بمراجعة الفندق تبين ان الدين تمت تسويته منذ سنوات !
- صرف آلاف الدولارات لموظفين على انها زيارة رسمية لتشاد و اتضح انهم صرفوا المبلغ في القاهرة !
- صرف 3000 دولار كإعانة مالية لموظف اسمه جمال قدارة تربطه به صلة قرابة
- صرف مبلغ 45 ألف دولار كزيارة رسمية لاثيوبيا منها 11 الف على الاكل و الاعاشة !
- صرفه مبالغ دورية كفواتير تشغيل بيت الضيافة التابع للسفارة في أوغندا رغم انه مقفل و متهالك .
- أوصت اللجنة بعدم امتلاك قدارة أي خبرة إدارية وطلبت إحالته للتأديب و أكدت وجود تضارب في مستندات سيرته الذاتية ( شبهة تزوير مؤهل ) .
- اوصت اللجنة باسترجاع ما قام قدارة بصرفه بالمخالفة للقانون وازاحته من منصب قائم بالأعمال في اوغندا و لكن تم تعيينه قائماً للأعمال في دولة تونس.
المصدر:صحيفة المرصد
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