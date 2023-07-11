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باتيلي لـ”السايح”: لابد أن تحظى القوانين الانتخابية بموافقة جميع الأطراف الليبية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، اليوم الإثنين، في طرابلس، عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقال باتيلي، عبر حسابه على “تويتر”:” التقيت اليوم في طرابلس برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح؛ لمناقشة آخر التطورات في التحضير للانتخابات”.

وأضاف:” اتفقنا على أن النقاط الخلافية المتبقية في مشاريع القوانين الانتخابية يجب معالجتها من خلال مقاربة بناءة وشاملة”.

وأكد باتيلي:” أن موقف الأمم المتحدة من مشاريع القوانين الانتخابية يؤكد ضرورة أن تكون عملياً قابلةً للتطبيق، وأن تحظى بموافقة جميع الأطراف الفاعلين”.

واستطرد:” قد ناقشنا كذلك أهمية إشراك جميع المؤسسات المعنية لضمان نزاهة العملية السياسية”.

وبحسب بيان باتيل، فإن السايح أكد استمرار دعم الأمم المتحدة الفني للمفوضية”. واختتم باتيل:” شددت على ضرورة أن تعمل كافة الأطراف معًا لضمان إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في ليبيا تعكس إرادة الشعب”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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