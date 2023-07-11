الشنطي: آثرت السلامة ورفضت أن تتم حمايتي لعدم الدخول في الأمور الميليشاوية وإزهاق الأرواح

ليبيا – علق رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس سليمان الشنطي، على استيلام عبد الله قادربوه منصب رئاسة هيئة الرقابة الإدارية، قائلا:” تم انتحال صفات غير قانونية وغير شرعية وأخلي مسؤوليتي من أي إجراء يحدث”.

الشنطي وفي تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار “، أكد أن عبد الله قادربوه لم يستلم مهامه بشكل رسمي بل اقتحم مقر الهيئة في طرابلس بالقوة بمساعدة قوة تابعة للواء 111.

وأشار إلى أن جهاز دعم الاستقرار الذي يحمي مقر هيئة الرقابة غير متعاون معه وسهل عملية الاقتحام.

ونوه إلى قيامه بفتح محضر في مركز الشرطة وأبلاغ النيابة العامة والبرلمان،

ووصف الشنطي ما حدث بأنه “أمر فوضوي وانتحال صفات واعتداء على مقرات الدولة ومؤسساتها السيادية”.

الشنطي ختم تصريحه:” آثرت السلامة ورفضت أن تتم حمايتي لعدم الدخول في الأمور الميليشاوية وإزهاق الأرواح”.