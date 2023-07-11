“دبيبة” يحث السفيرة الكندية على استئناف عمل سفارة بلادها من طرابلس

استقبل رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة اليوم الثلاثاء، سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد، بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن دبيبة، رحب خلال اللقاء بعودة العمل الدبلوماسي إلى السفارة الكندية، مشيراً إلى ضرورة العمل من العاصمة طرابلس كأغلب السفارات التي استأنفت أعمالها من داخل ليبيا، خاصة في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد.

وبحث اللقاء، أوجه التعاون بين البلدين في عدة مجالات، أهمها التعليم والصحة، وخلق شراكات تعاون في هذه الملفات.

ظن جهتها أكدت السفيرة الكندية أن فريق السفارة يعمل على أن يكون له وجود دائم في ليبيا، وتفعيل أوجه التعاون المستمر بين البلدين، كنا أكدت دعم بلادها للجهود الدولية لإنجاز الانتخابات في ليبيا.

Trending “دبيبة” يؤكد ضرورة إطلاق مشروع إحصاء وتعداد الليبيين