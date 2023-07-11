ضبط شخصين على ذمة محاضر بالسرقة في بنغازي

أفادت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء عن تمكن مركز شرطة العروبة من ضبط شخصين الأول قام بسرقة مبلغ مالي وقدره 4030 آلاف والثاني قام بسرقة هاتف محمول من مركبة مواطن .

في اطار الخطة المُعدة من قبل السيد رئيس مركز شرطة العروبة مقدم جاد الله ماضي لضبط المطلوبين لدى المركز على ذمة محاضر حيث وردت معلومات لدى أعضاء التحريات بالمركز عن شخصين سُجلت ضدهما محاضر بالمركز الأول قام بسرقة مبلغ مالي وقدره 4030 آلاف دينار وجوازات سفر وشفرات من منزل عائلة سورية الجنسية والثاني قام بسرقة هاتف محمول من مركبة مواطن اثناء ترجله من المركبة لشراء بعض الأغراض من محل للمواد الغذائية .

وعلى الفور تم خروج أعضاء التحريات بإمرة السيد رئيس الوحدة نقيب عبد الحميد الدرسي وتمت عمليات البحث والتحري عنهم وتحديد محل سكنهم وإعداد كمائن لهن وضبطهم والانتقال بهم إلى المركز .

وبالإستدلال معهم إعترفوا بما نُسب إليهم وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.