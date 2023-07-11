الطرابلسي: خطتنا مستمرة في تنظيم مديريات الأمن بالمناطق الجنوبية والشرقية والغربية

أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عماد الطرابلسي، أن إعادة تنظيم مديريات أمن الجبل جاء عقب مخرجات لجنة فنية مختصة عملت لمدة ثلاث أشهر، وفق قوله.

قال “الطرابلسي”، في كلمة له بمناسبة تسليم المركبات إلى مديريات امن الجبل، إن هذا الدعم خصص لمراكز الشرطة وأقسام البحث الجنائي والنجدة والمرور لكافة مديريات أمن الجبل دون استثناء، ويجب توظيف هذا الدعم بما يخدم مدن ومناطق الجبل وعلى الجميع الوقوف مع وزارة الداخلية.

وأضاف، أن مراكز الشرطة هي الركيزة الأساسية للعمل الأمني الدي يحتاجه المواطن والمقيم وأن مديريات الأمن مؤسسات تنظيمية يكمن عملها في الاجراءات التنظيمية وغير مرتبطة بالحدود الجغرافية.

وتابع، أن خطة عمل الوزارة مستمرة في تنظيم مديريات الأمن بمختلف مناطق ليبيا وتقديم الدعم لها وفي الفترة القريبة القادمة سيتم تنظيم مديريات الساحل الغربي، مشيرا إلى إن دعم وزارة الداخلية سيشمل كل مديريات الأمن بالمناطق الجنوبية والشرقية والغربية، على حد قوله.

وأوضح أن العمل بوزارة الداخلية يتم وفق اللوائح والقوانين والتشريعات المنظمة للعمل بعيداً عن كل التوجهات والتجاذبات السياسية، وأن الوزارة على تواصل مستمر مع الجميع وتقبل كل الآراء والملاحظات عبر القنوات الرسمية للوزارة ومن بينها الصحفة الرسمية لوزارة الداخلية.

ولفت إلى أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية والنائب العام حول القرارات التي تتخذها وزارة الداخلية المتعلقة بتنظيم مكوناتها من مديريات أمن وتحديد حدودها الادارية والجغرافية، بحسب ما قال.

واختتم قائلا، إن تحديد المسؤليات والمهام واختيار المناصب القيادية بالوزارة يتم وفق معيار الخبرة والكفاءة وليس بالجهوية أو القبلية ؛ ولدينا العديد من الخطط والبرامج سوق ينطلق العمل بها خلال المدة القادمة.

ودعا الجميع إلى التعاون مع وزارة الداخلية في فرض القانون ومساعدتها في تنفيذ المهام المناطة بها بما يخدم الصالح العام.