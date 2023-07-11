استيقاف أمني مُفاجئ يسفر عن ضبط مروج للمـخدرات في بنغازي

أسفر تمكن استيقاف أمني مُفاجئ “لمركز شرطة سيدي خليفة” بمديرية أمن بنغازي عن ضبط أحد مُروجي مادة الحشيش المخدرة على متن مركبة آلية نوع B.m.w.

وفي اطار الخُطة المُعدة من قبل السيد رئيس مركز شرطة سيدي خليفة عقيد ربيع الورفلي وتكون الخطة بإجراء استيقافات مُفاجئة وبشكل يومي بعدة أماكن داخل اختصاص المركز .

وأثناء إجراء إستيقاف أمني مُفاجئ تم استيقاف مركبة نوع بي ام دبليو اللون رصاصي تم الإشتباه بها وبتفتيش المركبة إحترازياً تم العثور على قطعة بنية اللون من مادة الحشيش المخدرة ومبلغ مالي وقنينة سعة لتر بها مواد مُسكرة .

وعند محاولة ضبطه قام بمقاومة شديدة لرجال الأمن وتم التعامل معه والإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ط.ع.أ من مواليد 1975 وإعترف بالإتجار وتعاطي المواد المخدرة وأُحيل إلى النيابة العامة موقوفاً بتُهمة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها ومُقاومة رجال الأمن …