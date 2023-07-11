 الطاهر مكني: مخرجات «6+6» غير سليمة من الناحية القانونية

أكد عضو مجلس الدولة الطاهر مكني، أن “الحلول التلفيقية لا تصلح للوضع الراهن”.

وقال مكني، في تصريح صحفي، إنه “لا بد من الالتزام التام بالاتفاق السياسي وتطبيقه بشكل صحيح للخروج من الانسداد السياسي”.

وتابع أن “التعديل الدستوري الثالث غير متفق عليه بشكل كامل بين مجلسي النواب والأعلى للدولة”.

وختم موضحًا أن “مخرجات لجنة 6+6 التي جاءت بناء على التعديل الدستوري غير سليمة من الناحية القانونية”.

وكان مجلس الدولة قد أقر في جلسة اليوم الثلاثاء، مقترح “خارطة طريق” بشأن المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية.

ونص المقترح على “تشكيل حكومة جديدة لتأمين وتنفيذ الانتخابات، وإجراء الانتخابات خلال 240 يوما من تاريخ إقرار القوانين الانتخابية”.