حماد يشيد بالقضاء الليبي بعد حكم محكمة أجدابيا الابتدائية بفرض الحراسة القضائية على الإيرادات النفطية

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أشاد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد بالقضاء الليبي بعد حكم محكمة أجدابيا الابتدائية بفرض الحراسة القضائية على الإيرادات النفطية.

وقال حماد في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”أتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى القضاء الليبي النزيه ونحترم سيادته واستقلاله الذي أثبت اليوم أنه سد منيع أمام كل المؤامرات التي تستهدف النيل من وطننا وكرامة أهله عبر إهدار إيرادات النفط ثروة كل اللبيبين لصالح قلة حاكمة دون سند قانوني”.

وتابع رئيس الحكومة :”كما أسجل وافر تقديري واحترامي لكل اأعضاء الهيئات القضائية على كل مجهوداتهم في سبيل الوقوف مع المواطن والوطن في كل المحطات على مر التاريخ”.

وأضاف حماد :”نعلم أن الأمانة التي على عاتقكم اليوم كبيرة ونسأل الله لكم التوفيق في حفظها وصونها وأن تكونوا على قدر الثقة”.

وختم رئيس الحكومة تغريدته :”أبارك ختامًا لشعبنا العظيم انتصار إرادته والحكم لصالح حماية موارده وأمواله من النهب الممنهج ووضعها في أيادي السلطة القضائية حتى الاتفاق على آلية إنفاق يختارها ويتفق عليها الشعب وحده صاحب الحق الأصيل في ثرواته وأمواله”.

وأكدت الحكومة الليبية، الإثنين، أن محكمة أجدابيا الابتدائية، حكما بفرض الحراسة القضائية على الإيرادات النفطية، ووضع كل موارد الدولة المالية تحت سلطة القضاء وإشرافه.

وأضاف المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن القضاء الليبي منع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية من التصرف في موارد الدولة الليبية.

وأوضح المكتب الإعلامي أن القضاء الليبي استجاب لطلب رئيس الحكومة أسامة حماد ووضع موارد الدولة الليبية تحت سلطة الحراسة القضائية.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن القضاء الليبي يستنهض سلطته ويحمي الموارد المالية والإيرادات النفطية ويضعها تحت الحراسة القضائية.

وكانت الحكومة الليبية، برئاسية أسامة حماد، أكدت في 24 يونيو الماضي، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية باللجوء للقضاء الليبي لتعيين حارسا قضائيا على الأموال المحجوزة لافتة إلى أنه إذا استدعى الأمر فإنها سترفع الراية الحمراء وتمنع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهما.