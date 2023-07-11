معزّب: إقرار مقترح خارطة الطريق تم بـ 34 عضوًا فقط

قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزّب إن عدد من حضر جلسة مجلس الدولة اليوم الثلاثاء؛ من الأعضاء محدود لم يتجاوز 56 عضوًا”.

وأضاف معزّب، في تصريح صحفي؛ أنه “على الرغم من أن الجلسة حققت النصاب المطلوب؛ الذي هو ثلثا أعضاء المجلس، والبالغ عددهم 138 عضوًا، إلا أن إقرار الخارطة تم بعدد 34 عضوًا فقط”.

وأردف أن “هذا العدد دون الثلث المطلوب”، مشيرًا إلى أنه “لا يعدّ كافيًا للإقرار بموضوع ذي أهميّة بالغة، ولذلك وصفت الرئاسة هذا الإقرار بالقبول المبدئي”.

وختم موضحًا أن “جلسة مجلس الدولة اليوم شهدت الكثير من اللغط، حيث جاءت في اليوم التالي للجلسة العامة التي لم يتحقق فيها النصاب بسبب عدم اكتمال عدد الأعضاء”.

وكان مجلس الدولة قد أقر في جلسة اليوم الثلاثاء، مقترح “خارطة طريق” بشأن المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية.

ونص المقترح على “تشكيل حكومة جديدة لتأمين وتنفيذ الانتخابات، وإجراء الانتخابات خلال 240 يوما من تاريخ إقرار القوانين الانتخابية”.