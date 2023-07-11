الدبيبة لـ «السفيرة الكندية»: يجب أن يكون عودة العمل بسفارتكم في طرابلس

استقبل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، سفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافارد.

وأوضح حساب حكومة الوحدة المؤقتة على فيسبوك، في بيان، أن “الدبيبة رحب بعودة العمل الدبلوماسي إلى السفارة الكندية”.

وأضاف البيان أن الدبيبة أشار إلى “ضرورة العمل من العاصمة طرابلس كأغلب السفارات التي استأنفت أعمالها من داخل ليبيا، خاصة في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد”.

وأردف البيان، أن “اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في عدة مجالات، أهمها التعليم والصحة، وخلق شراكات تعاون في هذه الملفات”.

وأوضح البيان، أن السفيرة من جانبها أكدت أن “فريق السفارة يعمل على أن يكون له وجود دائم في ليبيا، وتفعيل أوجه التعاون المستمر بين البلدين، مؤكدة دعم كندا للجهود الدولية لإنجاز”