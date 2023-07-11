بعد مشادات أمس.. مجلس النواب يعلن تأجيل جلسته حتى هذا الموعد

أعلن فتحي المريمى، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، تأجيل جلسة مجلس النواب الليبي اليوم الثلاثاء، إلى يوم الثلاثاء بعد المقبل 25 يوليو 2023.

وأوضح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، في بيان صدر في وقت سابق، أنه تم تأجيل الجلسة للأسبوع بعد المقبل برئاسة المستشار عقيلة صالح، الأمر الذي جاء لإجراء مزيد من التشاور حول بنود جدول أعمال المجلس.

تعطل جلسه النواب الليبي

وتعطلت جلسة البرلمان الليبي حول قانون الانتخابات بعد دقائق من انطلاقها أمس، عقب دخول الأعضاء في خلافات ومناوشات حول مخرجات وقرارات الجلسة الماضية، بين من يطالب بإلغائها وبطلان قراراتها ومن يرفض ذلك.

ووفقا لما أفادت به التقارير الإعلامية فقد تم تعليق جلسة أمس إلى اليوم الثلاثاء، إلى حين حل الخلافات بين أعضاء البرلمان.

ودخل النواب في مشادات كلامية انقطع على إثرها البث المباشر، خلال مداخلة رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي أشار إلى رفض عدد من النواب الجلسة التي عقدت يوم 26 يونيو والقرارات التي وردت فيها، وتهديدهم بمقاطعة كافة جلسات البرلمان إلى حين تنفيذ مطالبهم.