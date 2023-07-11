عبد المولى: مجلسا النواب والدولة استوعبا أن اللعبة السياسية كبيرة جدًا

أكد عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى، أن “اعتماد مجلس الدولة لخارطة الطريق، أمر مُتفق عليه؛ لأن مخرجات لجنة 6+6 مُلزمة”.

وقال «عبد المولى»، في تصريح صحفي، “نحنُ سنعتمد هذه الخارطة مع الملاحظات التي يضيفها المجلس، وتُحال إلى لجنة 6+6 الموكل إليها التعديل”.

وأردف؛ “وبعد التعديل النهائي سيتم إرجاعها إلى مجلسي النواب والدولة”.

وأشار «عبد المولى»، إلى أن “الأسبوع القادم سنُنجر ما علينا من متطلبات ونتجه إلى خارطة الطريق؛ لبناء حكومة موحدة بعد اعتماد الخارطة من المجلسين”.

وتابع؛ “وصلنا إلى توافق كبير بين أعضاء مجلس النواب شرقا وغربا وجنوبا؛ لتعديل وتنظيم عمل مجلس النواب؛ استعدادًا للمرحلة القادمة لمواجهتها بجسم واحد متماسك”.

وختم «عبد المولى»، موضحًا أن “الوفاق أصبح كبيرا بين المجلسين، وقد استوعبا أن اللعبة السياسية لعبة كبيرة جدًا، فيجب التوافق فيها بأكبر قدر ممكن؛ لإنقاذ ليبيا وإنجاز ما عليهم إنجازه من المهام “.

وكان مجلس الدولة قد أقر في جلسة اليوم الثلاثاء، مقترح “خارطة طريق” بشأن المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية.

ونص المقترح على “تشكيل حكومة جديدة لتأمين وتنفيذ الانتخابات، وإجراء الانتخابات خلال 240 يوما من تاريخ إقرار القوانين الانتخابية”.