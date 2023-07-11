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المدغيو: اعتمدنا اليوم خارطة الطريق نحو الانتخابات.. والدور الآن على “البرلمان” لاعتمادها

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري “خليفة المدغيو”: اعتمدنا اليوم خارطة الطريق نحو الانتخابات، والدور الآن على مجلس النواب لاعتمادها للبدء بالشق التنفيذي.
وأضاف “المدغيو” في تصريحات صحفية، أن الهدف الأساسي من خارطة الطريق تنفيذ اتفاق لجنة 6+6 بالمراحل التنفيذية التي يحتاجها.
وأشار إلى أنه، خارطة الطريق تعتمد إحالة القوانين الانتخابية لمفوضية الانتخابات، وتغيير الحكومة الحالية بحكومة توافقية.
وتابع قائلا: نسعى بهذه الخارطة إلى تحصين العملية الانتخابية وإعطاء موعد حقيقي لإجراء الانتخابات، وضمان عدم فشلها كما حدث في الانتخابات السابقة.
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صحيفة الساعة 24

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