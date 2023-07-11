البكوش يعلق على ما حدث في مجلس النواب ويكشف تفاصيل مثيرة

علق صلاح البكوش، مستشار عبدالرحمن السويحلي بشأن ما حدث في مجلس النواب، واصفاً أنها معركة بين يتمسكون بالسلطة، حول تقاسم الغنيمة.

وأضاف البكوش في مقابلة تلفزيونية أن حفتر هو عراب إسقاط الهادي الصغير وتعيين مصباح دومة بدلاً منه، وهذا الأمر معروف داخل مجلس النواب.

وأكد البكوش أن “حفتر وأبنائه يتحكمون في جميع الاستثمارات العسكرية، في برقة، ويعتقدون أنها ليست موحدة حولهم، لهذا يحاولون تثبيت سيطرتهم في حال اختفى حفتر من المشهد”.

وقال البكوش أن “هناك أخبار من بنغازي، بأن هناك رسالة من المصريين للقيادة العامة تُطالب بلقاسم حفتر بتخفيف الصراع على عقيلة، لأنهم يعتبرونه الغطاء السياسي لهم”.

واشار البكوش إلى أن مجلس النواب سقطت صلاحيته منذ فترة طويلة باعتراف المجتمع الدولي وليس الليبيين فقط، مضيفاً ان عقيلة صالح تعامل في جلسة الأمس مع طلال الميهوب وبدر النحيب بقفازات مخملية، لأنه يعرف من وراء هذه الشخصيات.

وشدد البكوش على أن الوضع في ليبيا أصبح هزليًا ومؤسفًا للغاية ويثير الخجل، وما يحدث الآن هو استمرار لتفتت المجتمع الليبي.

وأفاد البكوش أن “الانتخابات في 2023 أصبحت في خبر كان، والحل هو أن نتفق على تعديل الدستور واتفاق اقتصادي على تقاسم الثورة”.