وفاة مواطنة بمنفذ رأس جدير.. الداخلية تتأسف عن الحادثة وتعلن عن إجراءات جديدة

أعربت وزارة الداخلية عن أسفها لحادثة وفاة مواطنة بمنفذ رأس جدير نتيجة الانتظار لساعات طويلة، مؤكدة على اعتزامها تغيير الأطقم الأمنية وتكليف أعضاء “مدربين ومهنيين ولديهم المقدرة على الرقي بالمنفذ”.

وأضافت الوزارة بأن مجلس الوزراء الليبي قد دعا آلة الابتعاد عن النمطية في أداء الأعمال بالمعبر.

نص بيان وزارة الداخلية حول وفاة مواطنة ليبية بمنفذ رأس إجدير البري:

ببالغ الأسى والحزن تلقينا بلاغ بوفاة المواطنة فطيمة عمر مفتاح العمر 63 سنة نتيجة الانتظار لساعات طويلة داخل ممرات المسافرين بتاريخ 10-7-2023م ؛ وفي هذا المصاب الجلل تتقدم وزارة الداخلية إلى أهل الفقيدة بأحر التعازي والمواساة داعيين الله أن يغفر لها ويرحمها وسكنها فسيح جناته إن من أسمى مهام وزارة الداخلية المحافظة على الأرواح وإحترام حقوق المسافرين، فإنه بات لزاماً المضي في خطوط متوازية مع إصرار المواطنين بتقديم الخدمات وتسهيل إنسياب حركتي الدخول والخروج ، ناهيك عن توجيهات مجلس الوزراء بضرورة الابتعاد عن الجوانب النمطية في أداء الأعمال، وعلى هذا النهج فإن وزارة الداخلية عازمة كل العزم عن تغيير الأطقم الأمنية بما يعود على المواطنين بالرضا وإكتساب ثقتنا وذلك بتكليف أعضاء مدربين ومهنيين ولديهم المقدرة على الرقي بالمنفذ.

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