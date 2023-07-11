الجازوي يبحث مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي فتح مكتب لها في بنغازي

التقى اليوم الثلاثاء رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المُكلف عبدالباسط سليمان الجازوي مع المدير الإقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي في ليبيا “مانفرد هور” والفريق الفني المُرافق له.

وحضر اللقاء عضو المجلس التسييري للبلدية راضية المُذبل ووكيل الديوان ناصر الأوجلي ومُنسق المؤسسة الألمانية في بنغازي.

وتناول اللقاء بحث سُبل التعاون المُشترك بين المؤسسة والبلدية بهدف دعم البلدية وتعزيز قُدرتها من خلال تدريب وتطوير العناصر البشرية وإعداد الهياكل التنظيمية للبلدية، ومُناقشة المشاريع الجاري العمل عليها فى مجالات التنمية المكانية ودعم بناء استراتيجية تتماشي مع العصر .

وكذلك تم مناقشة إنشاء مراكز الشباب والمرآة وتمكين ودعم المسار اللامركزي ونقل الإختصاصات وتعزيز قُدرت البلدية لأداء دورها على الوجه الأكمل والمُساهمة في عملية التنمية المحلية وتحسين مُستوى الخدمات وإقامة حاضنات الأعمال وإدارة النفايات ودعم قُدرات البلديات في إدارة الموارد المحلية وتطويرها .

كم تم مُناقشة الإجراءات المُتعلقة بفتح مكتب للمؤسسة في بنغازي والأولويات التي يجب العمل عليها خلال الفترة القادمة.